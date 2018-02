Juncker vyzval bosnianskych lídrov na jednotu, ak chcú vstúpiť do EÚ

Juncker, ktorý je v týchto dňoch na ceste po západnom Balkáne, dostal od bosnianskych predstaviteľov vyplnený dotazník o pripravenosti ich krajiny na vstup do EÚ.

Sarajevo 28. februára (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v stredu lídrom v Bosne a Hercegovine povedal, že musia prekonať svoje rozpory a úzko spolupracovať, ak chcú, aby ich krajina v budúcnosti vstúpila do Európskej únie.



Juncker, ktorý je v týchto dňoch na ceste po západnom Balkáne, dostal od bosnianskych predstaviteľov vyplnený dotazník o pripravenosti ich krajiny na vstup do EÚ. Sarajevo dúfa, že to pomôže Bosne získať štatút kandidátskej krajiny neskôr v priebehu roka, píše agentúra Reuters.



"Nemôžem vám prisľúbiť termín toho, kedy sa vaša krajina stane kandidátom," povedal Juncker bosnianskym politickým lídrom, ktorí sa zišli na ceremónii odovzdania dotazníka s vyše 3000 odpoveďami. "Podstata je dôležitejšia než dátum."



"To, aby sa štát stal členom, si vyžaduje spoločné úsilie," povedal šéf EK neskôr poslancom bosnianskeho parlamentu. "Keď existujú rozpory, vedie to k ochromeniu, vedie to k zdržaniam."



Po krvavom rozpade Juhoslávie v 90. rokoch bola Bosna rozdelená na dve značne autonómne časti - moslimsko-chorvátsku Federáciu Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskú. Spája ich slabá centrálna vláda.



Bosna požiadala o členstvo v EÚ pred 18 mesiacmi, po počiatočnom pokroku však proces reforiem uviazol na politických sporoch lídrov pravoslávnych Srbov, katolíckych Chorvátov a moslimských Bosniakov. Ich rôznym vládnym orgánom trvalo 14 mesiacov, kým sa zhodli na odpovediach na zmienený dotazník o súlade ekonomického, právneho a sociálneho systému Bosny s normami Únie.



Juncker apeloval na poslancov, aby sa dohodli na zmenách volebného zákona, ktoré sú vnímané ako kľúčové pre vytvorenie vlády po októbrových voľbách. Varoval, že bez nich bude cesta k členstvu v EÚ ohrozená.



Bosnu okrem toho vyzval na boj proti organizovanému zločinu a korupcii, ako aj vyriešenie všetkých územných sporov. "Nemôžeme importovať nestabilitu... Demokracia neexistuje bez kompromisu," dodal.



Bosna je popri Kosove poslednou v rade balkánskych ašpirantov na vstup do EÚ a dúfa, že v tomto ohľade dostihne ostatných - Albánsko, Macedónsko, Čiernu Horu a Srbsko.