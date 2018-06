Juncker zvoláva do Bruselu lídrov ôsmich členských krajín EÚ

Téma migrácie bude jedným z hlavných bodov diskusií národných lídrov na summite v Bruseli, ktorý sa uskutoční 28. a 29. júna.

Brusel 20. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v stredu potvrdil, že najvyšší predstavitelia niektorých členských štátov EÚ boli pozvaní na "neformálne" rozhovory o migrácii ešte pred budúcotýždňovým summitom EÚ. Téma migrácie bude jedným z hlavných bodov diskusií národných lídrov na summite v Bruseli, ktorý sa uskutoční 28. a 29. júna.



"Zvolávam na nedeľu do Bruselu neformálne pracovné stretnutie o migrácii a azylovej politike, aby som pracoval so skupinou hláv vlád a štátov členských štátov, ktoré majú záujem na hľadaní európskeho riešenia ešte pred nadchádzajúcim summitom EÚ," uviedol šéf exekutívy EÚ na svojom účte na Twitteri.



Jeho slová na Twitteri odkazujú na prezidentov a premiérov Grécka, Talianska, Nemecka, Bulharska, Malty, Rakúska, Francúzska a Španielska.



Grécko, Malta, Španielsko a Taliansko sú priamo vystavené migračným tlakom cez Stredozemné more; Bulharsko a Rakúsko sa koncom júna striedajú pri preberaní predsedníckej štafety v Rade EÚ; a Francúzsko s Nemeckom sú považované za krajiny, ktoré určujú dynamiku politických vzťahov v Únii.



