TRUMP: Rozhovory medzi KĽDR a Južnou Kóreou môžu byť falošnou nádejou

Lídri Severnej a Južnej Kórey sa dohodli na tom, že koncom apríla usporiadajú spoločný summit.

Soul 6. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že plánovaný summit medzi Severnou a Južnou Kóreou "môže byť falošnou nádejou, ale USA sú pripravené ísť tvrdo oboma smermi". "Uvidíme, čo sa stane" v rámci týchto rokovaní, uviedol na Twitteri.



Pripustil, že v rokovaniach so Severnou Kóreou dochádza k "možnému pokroku". "Prvý raz za mnoho rokov všetky zainteresované strany vyvíjajú vážne úsilie. Svet sa díva a čaká!" konštatoval Trump, ktorý sa v minulosti vyjadril, že bude rokovať so Severokórejčanmi, iba ak pristúpia k denuklearizácii.



Lídri Severnej a Južnej Kórey sa dohodli na tom, že koncom apríla usporiadajú spoločný summit. Zároveň zriadia tzv. horúcu telefonickú linku medzi najvyššími predstaviteľmi oboch krajín. Na tlačovom brífingu to v utorok povedal Čong Ji-jong, šéf juhokórejského Národného bezpečnostného úradu.



Pred novinármi vystúpil po tom, ako sa ním vedená delegácia vrátila z dvojdňovej návštevy Severnej Kórey, v rámci ktorej sa stretla aj s tamojším vodcom Kim Čong-unom.



Severná Kórea podľa slov Čong Ji-jonga zároveň jasne potvrdila svoje odhodlanie na denuklearizáciu Kórejského polostrova a vyhlásila, že ak bude zaručená bezpečnosť severokórejského režimu a odstránené vojenské hrozby voči nemu, nebude mať dôvod na to, aby vlastnila jadrové zbrane.



Pchjongjang údajne vyjadril ochotu na "úprimné" rozhovory s USA týkajúce sa spôsobu denuklearizácie Kórejského polostrova i normalizácie vzájomných vzťahov. Podľa Čonga ďalej Severná Kórea sľúbila, že pokiaľ budú napredovať rozhovory s USA, neuskutoční nijaké ďalšie vojenské provokácie, ako sú jadrové či raketové skúšky. Pchjongjang podľa neho tiež uviedol, že proti Soulu nepoužije jadrové ani konvenčné zbrane.



Juhokórejská delegácia sa v pondelok v Pchjongjangu stretla na uvítacej večeri a schôdzke so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, jeho mladšou sestrou Kim Jo-džong i jeho manželkou Ri Sol-džu, ktorá sa na verejnosti objavuje len zriedka. Bolo to vôbec prvý raz, čo sa Kim Čong-un od svojho nástupu k moci v roku 2011 stretol s vysokopostavenými juhokórejskými predstaviteľmi.