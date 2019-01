Južná Austrália zažíva rekordné horúčavy, uhynula stovka divokých koní

Meteorologický úrad zverejnil merania, podľa ktorých dosiahla teplota severne od Adelaide 47,9 stupňa Celzia, pričom priamo v regionálnej metropole štátu Južná Austrália to bolo 46,2 stupňa Celzia.

Adelaide 24. januára (TASR) - Teplota vzduchu v južných oblastiach Austrálie dosiahla vo štvrtok takmer 48 stupňov Celzia. Ide o prekonanie doterajších teplotných rekordov. V dôsledku dehydratácie a vyhladovania uhynulo vo vysušenej krajine viac ako 90 divokých koní a zo stromov padajú teplom vyčerpané netopiere. Informovali o tom agentúra AFP a spravodajská stanica BBC.



Meteorologický úrad zverejnil merania, podľa ktorých dosiahla teplota severne od Adelaide 47,9 stupňa Celzia, pričom priamo v regionálnej metropole štátu Južná Austrália to bolo 46,2 stupňa Celzia. Podľa AFP horúčavy prekonali doterajší rekord z roku 1939.



Obyvatelia Adelaide sú na horúce letá v tejto zemepisnej šírke zvyknutí, aktuálne teploty sú však náročné aj pre nich. Vo viac než 13 mestách v štáte Južná Austrália zaznamenali lokálne rekordy. Za uplynulých 24 hodín vyhľadalo lekárku starostlivosť v dôsledku tepla 44 ľudí.



"Nezabudnite skontrolovať svojich starších priateľov, príbuzných a susedov, ale aj tých, ktorí sa necítia dobre," uviedla na Twitteri záchranná služba.



Zdravotníci taktiež varovali pred kontaktom so stovkami teplom omráčených netopierov, ktoré padajú zo stromov v parkoch.



V austrálskom Severnom teritóriu pri meste Alice Springs spôsobili horúčavy minulý týždeň priamo vo vysušenom vodnom zdroji smrť viac ako 90 divých koní. Okolo 40 zvierat zomrelo na dehydratáciu a hlad, zvyšné trpiace kone utratili, píše BBC. Šokujúce fotografie zachytávajúce desiatky mŕtvych zvierat sa šíria internetom.



"Očakávame, že mimoriadne situácie sa budú vyskytovať čoraz častejšie a nikto nie je naozaj pripravený a nemá zdroje na to, aby na ne reagoval," uvádza sa vo vyhlásení regionálnej organizácie Central Land Council (CLC).



Austrálčania sa pred teplom ukrývajú v klimatizovaných priestoroch nákupných centier alebo sa idú schladiť k oceánu.