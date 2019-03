Južná Kórea bude viac prispievať na prítomnosť amerických vojsk

Dohodu sa podarilo finalizovať vo februári tohto roku po sérii náročných rokovaní, ktoré prebiehali v roku 2018.

Soul 8. marca (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty podpísali v piatok dohodu, ktorá zvyšuje podiel Soulu na nákladoch súvisiacich s prítomnosťou amerických vojakov na juhu Kórejského polostrova. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Dohodu sa podarilo finalizovať vo februári tohto roku po sérii náročných rokovaní, ktoré prebiehali v roku 2018. V piatok ju podpísali juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha a americký veľvyslanec v Soule Harry Harris.



Na základe novej dohody má Južná Kórea v roku 2019 prispieť na prítomnosť amerických vojakov sumou približne 920 miliónov dolárov. Oproti vlaňajšku to predstavuje nárast o 8,2 percenta.



Na zvýšení juhokórejského príspevku nástojil prezident USA Donald Trump. Objavili si pritom obavy, že v prípade nesplnenia jeho požiadavky by mohlo dôjsť k zníženiu počtu amerických vojakov v Kórei. V súčasnosti ich tam pôsobí 28.500.



Podpísanú Dohodu o mimoriadnych opatreniach (SMA) musí ešte schváliť juhokórejský parlament. Skutočnosť, že sa ju podarilo dosiahnuť, označujú obe strany za dôkaz pevnosti spojenectva Soulu a Washingtonu.



Juhokórejská vláda chce dohodu predložiť parlamentu už na budúci týždeň, aby mohla vstúpiť do platnosti od apríla. Súhlas Kongresu USA nie je potrebný.



Dohoda má platiť len v roku 2019, takže obe strany budú musieť čoskoro začať rokovania o rozdelení finančných nákladov na ďalšie roky.