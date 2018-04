Južná Kórea chce, aby sa rokovania o stretnutiach rodín udiali skoro

Rozdelené rodiny by sa podľa plánov mali stretnúť v polovici augusta tohto roku.

Soul 29. apríla (TASR) - Južná Kórea bude naliehať, aby sa prípravné rozhovory predstaviteľov Červeného kríža z oboch krajín o stretnutí rodín rozdelených kórejskou vojnou z rokov 1950-53 odohrali čo najskôr. Podľa agentúry Jonhap to v nedeľu vyhlásil juhokórejský minister pre zjednotenie Čo Mjong-kjon.



Rozdelené rodiny by sa podľa plánov mali stretnúť v polovici augusta tohto roku. Na termíne schôdzky sa dohodli juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un počas piatkového summitu v pohraničnej dedine Pchanmundžom.



"Príprava schôdzok Červeného kríža, rovnako ako príprava stretnutí rozdelených rodín, si vyžaduje istý čas... obe sú na vrchole nášho zoznamu priorít," uviedol minister. Spresnil tiež, že k prípravným rozhovorom Červeného kríža by malo dôjsť už budúci mesiac.



Lídri Severnej a Južnej Kórey po piatkovom summite ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní. Kim Čong-un podľa juhokórejského prezidenta prisľúbil, že jeho krajina v máji uzavrie svoj jadrový testovací areál a pozve expertov a novinárov z Južnej Kórey a USA, aby tento proces sledovali. Severná Kórea taktiež oznámila, že zosúladí svoje časové pásmo s Južnou Kóreou.