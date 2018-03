Južná Kórea repatriovala pozostatky 20 čínskych vojakov

Transfer pozostatkov sa uskutočnil pred čínskym sviatkom zametania a úpravy hrobov, nazývaným Čching-ming, keď mnoho ľudí navštevuje hroby svojich príbuzných a predkov.

Peking 28. marca (TASR) - Južná Kórea repatriovala v stredu pozostatky 20 čínskych vojakov, ktorí zahynuli počas kórejskej vojny. Podľa juhokórejského ministerstva obrany to odráža zlepšujúce sa vzťahy medzi týmito dvoma bývalými nepriateľmi z čias studenej vojny, informuje denník China Daily.



Lakované drevené kazety s ostatkami prikryté čínskymi zástavami odovzdali juhokórejskí vojaci príslušníkom čínskej čestnej stráže na medzinárodnom letisku Inčchon v Soule, kde ich naložili do nákladného lietadla čínskych vzdušných síl. K repatriovaniu došlo na základe dohody medzi Pekingom a Soulom z roku 2013.



Transfer pozostatkov sa uskutočnil pred čínskym sviatkom zametania a úpravy hrobov, nazývaným Čching-ming, keď mnoho ľudí navštevuje hroby svojich príbuzných a predkov. Celkovo už bolo z Južnej Kórey repatriovaných 589 čínskych vojakov.



Odhaduje sa, že tri milióny čínskych vojakov zohrali kľúčovú úlohu pri podpore severokórejskej armády počas tohto konfliktu v rokoch 1950-53, ktorý je v Číne známy ako "vojna proti americkej agresii".



Čínski vojaci uchránili Sever od porážky, keď medzinárodné sily OSN pod americkým velením v roku 1950 vytlačili armádu Kim Ir-sena späť k čínskym hraniciam. Obe strany sa následne dostali do mŕtveho bodu, ktorý dnes predstavuje demilitarizovaná zóna rozdeľujúca Kórejský polostrov na KĽDR a Južnú Kóreu.



Hoci je počet padlých čínskych vojakov v kórejskej vojne predmetom polemiky, Západ zvyčajne uvádza 400.000, zatiaľ čo čínske zdroje tvrdia, že mŕtvych bolo 180.000.