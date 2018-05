Južná Kórea: Spoločné vojenské cvičenie s USA bude pokračovať

Hovorca ministerstva obrany povedal, že spoločné manévre s názvom Maximum Thunder majú predovšetkým zlepšiť schopnosti pilotov a nie sú nácvikom útoku.

Soul 16. mája (TASR) - Juhokórejské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a Spojených štátov bude pokračovať napriek nahnevanej reakcii Pchjongjangu, ktorý zrušil plánované stredajšie medzikórejské rozhovory na vysokej úrovni.



Južná Kórea vyjadrila ľútosť nad jednostranným rozhodnutím Severnej Kórey zrušiť medzikórejské rozhovory plánované na stredu a vyzvala Pchjongjang, aby sa čo najskôr vrátil k dialógu. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Severokórejská tlačová agentúra KCNA ešte v utorok napísala, že Pchjongjang zrušil rokovania na vysokej úrovni so Soulom a ako dôvod uviedol prebiehajúce spoločné vojenské cvičenie juhokórejských a amerických vzdušných síl. Severná Kórea zároveň pohrozila zrušením summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s vodcom KĽDR Kim Čong-unom, ktorý sa má podľa plánu konať 12. júna.



Podľa Severnej Kórey spoločné manévre amerických a juhokórejských ozbrojených síl s názvom Maximum Thunder sú nácvikom invázie do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a provokáciou v čase utužovania medzikórejských vzťahov.



Hovorca ministerstva obrany povedal, že spoločné manévre s názvom Maximum Thunder majú predovšetkým zlepšiť schopnosti pilotov a nie sú nácvikom útoku.



Predstavitelia Severnej a Južnej Kórey mali v stredu diskutovať o následných opatreniach v súvislosti s dohodami, ktoré ich lídri uzavreli 27. apríla na historickom medzikórejskom summite. Toto zrušené stredajšie stretnutie sa malo konať na južnej strane pohraničnej dediny Pchanmundžom (tzv. Dedinka prímeria) v demilitarizovanej zóne Kórejského polostrova.



Hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie vo vyhlásení ohľadne zrušenia rozhovorov uviedol: "Je to poľutovaniahodné, pretože jednostranný krok Severu odložiť medzikórejské rozhovory na vysokej úrovni z dôvodu každoročných spoločných leteckých cvičení Južnej Kórey a USA nezodpovedá duchu a účelu dohôd dosiahnutých lídrami oboch krajín."



Vo vyhlásení Soulu sa ďalej uvádzalo: "Vláda je stále pevne odhodlaná verne plniť Deklaráciu z Pchanmundžomu a vyzýva Sever, aby sa čo najskôr vrátil k rokovaniam o mieri a prosperite Kórejského polostrova." Vyhlásenie sa odvolávalo na dohody dosiahnuté počas summitu z 27. apríla, na ktorom sa zúčastnili lídri oboch krajín - juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un.