Súd vydal zatykač na juhokórejského exprezidenta I Mjong-baka

Juhokórejská prokuratúra obviňuje I Mjong-baka (76) z prijatia úplatkov vo výške 10,3 milióna dolárov od štátnej tajnej služby, podnikov a iných subjektov.

Soul 22. marca (TASR) - Juhokórejský súd vydal vo štvrtok zatykač na bývalého prezidenta I Mjong-baka, obvineného z korupcie a ďalších trestných činov. Exprezidenta následne previezli do väzobného centra v Soule. Na základe štvrtkového rozhodnutia okresného súdu v Soule ho môžu zadržať až na 20 dní bez toho, aby ho formálne obžalovali, informovala agentúra AP.



Juhokórejská prokuratúra obviňuje I Mjong-baka (76) z prijatia úplatkov vo výške 10,3 milióna dolárov od štátnej tajnej služby, podnikov a iných subjektov. Taktiež tvrdí, že sa dopustil sprenevery, zneužitia právomocí i ďalších trestných činov. V prípade usvedčenia zo všetkých 12 obvinení mu hrozí až 45-ročné väzenie.



I Mjong-bak stál na čele Južnej Kórey v rokoch 2008-13. Agentúra AP konštatuje, že väčšina spomedzi juhokórejských prezidentov sa po konci svojho mandátu alebo tesne pred jeho ukončením zaplietla do najrôznejších škandálov či problémov.



Takýto osud postihol aj I Mjong-bakovu následníčku v úrade, exprezidentku Pak Kun-hje, ktorú pre iný rozsiahly korupčný škandál vlani odvolali z funkcie a následne vzali do väzby.