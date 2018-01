Južná Kórea v Davose oznámila, že sankcie uvalené na KĽDR zaberajú

Ľudia sledujú spravodajstvo severokórejskej televízie so zábermi z odpálenia rakiet krátkeho doletu do vôd pri východnom pobreží.

Davos 25. januára (TASR) - Južná Kórea vo štvrtok oznámila, že pribúdajú dôkazy, že sankcie proti Severnej Kórei účinkujú. Cezhraničné obchody KĽDR s Čínou sú napríklad teraz doslova "zmrazené".



Juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha to vyhlásila, keď sa rozprávala s novinármi popri 48. výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose.



Ministerka privítala novú vlnu diplomatických aktivít so Severnou Kóreou, napríklad to, že obe Kórey budú spoločne súťažiť na určitých športových podujatiach počas budúcomesačných zimných olympijských hier, ktoré sa budú konať v Južnej Kórei. Avšak ministerka zdôraznila, že ak má vzájomná diplomacia pokračovať aj po zimnej olympiáde, KĽDR musí uznať, že jej postoj k jadrovým zbraniam je "neprijateľný", a musí sa "odkloniť od tohto kurzu..., nájsť iný smer a držať sa ho".



Kang Kjong-wha podľa tlačovej agentúry AP uviedla, že Južná Kórea chce vidieť vo vývoji situácie "určitý spád", ktorý by mal byť výsledkom zmierenia oboch krajín počas olympiády. Varovala však, že "vzťahy Juhu a Severu sa nemôžu zlepšiť bez určitého pokroku v jadrovej oblasti".