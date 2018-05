Južná Kórea víta obnovenie rokovaní o summite USA s KĽDR

Donald Trump vo štvrtok verejným listom prekvapivo oznámil, že zrušil stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-un naplánované na 12. júna v Singapure.

Soul 26. mája (TASR) - Južná Kórea privítala obnovenie rokovaní o možnom stretnutí medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom, na ktorom by lídri oboch krajín mali prediskutovať budúcnosť vojenského jadrového programu KĽDR, uviedla agentúra AP.



Úrad juhokórejského prezidenta vydal toto vyhlásenie len niekoľko hodín po tom, čo Trump privítal zmierlivý tón reakcie KĽDR, ktorá - aj napriek jeho pôvodnému oznámeniu o zrušení plánovaného summitu - prejavila ochotu viesť rozhovory s USA.



"Vyjadrujeme našu ochotu sadnúť si so Spojenými štátmi tvárou v tvár a kedykoľvek a v akomkoľvek formáte vyriešiť problémy," povedal severokórejský viceminister zahraničných vecí Kim Kje-gwan v reakcii na štvrtkové oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení plánovaného summitu USA-KĽDR. Dodal, že jednostranné rozhodnutie USA summit zrušiť len dokazuje, aké závažné nepriateľstvo vládne aj naďalej medzi Spojenými štátmi a KĽDR, čo podľa jeho slov svedčí o naliehavej potrebe schôdzky lídrov oboch krajín.



Trump vo štvrtok verejným listom prekvapivo oznámil, že zrušil stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-un naplánované na 12. júna v Singapure. Neskôr však uviedol, že summit s Kimom sa možno uskutoční v plánovanom termíne alebo neskôr, a to v závislosti od toho, či Severná Kórea podnikne "konštruktívne kroky".



Predstavitelia juhokórejského Modrého domu uviedli, že budú "pozorne sledovať" ďalší vývoj situácie medzi Washingtonom a Pchjongjangom.