Južná Kórea vyšle do Pchjongjangu výpravu zloženú zo 160 umelcov

Soul 20. marca (TASR) - Južná Kórea vyšle do susednej KĽDR delegáciu zloženú zo 160 umelcov. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré bolo vydané po utorkovom rokovaní zástupcov oboch Kóreí, informovala agentúra AP.



Juhokórejskí umelci by mali navštíviť severokórejskú metropolu Pchjongjang v dňoch 31. marca až 4. apríla a vystúpiť tam na dvoch koncertoch.



Súčasťou delegácie má byť aj asi desať spevákov hudobného žánru k-pop, ktorý vznikol v Južnej Kórei a získal si obľubu medzi mládežou po celom svete.



Súčasťou výpravy budú aj niektorí z najpopulárnejších juhokórejských spevákov alebo speváčok vrátane Čo Jong-pchil, I Sun-hi, Čo Čin-hi a tiež známa dievčenská skupina Red Velvet.



Niektorí z týchto umelcov vystupovali v Pchjongjangu aj počas predchádzajúcich období uvoľnenia napätia medzi oboma kórejskými štátmi. K súčasnej deeskalácii došlo v súvislosti s februárovými olympijskými hrami v juhokórejskom Pchjongčchangu. V predvečer otvorenia hier vystúpil v Južnej Kórei severokórejský orchester.