Južná Kórea začala odstraňovať míny, od KĽDR očakáva reciprocitu

Juhokórejskí vojaci vstúpili do demilitarizovanej zóny v pondelok ráno a začali odstraňovať míny v okolí pohraničnej dediny Pchanmundžom.

Soul 1. októbra (TASR) - Južná Kórea začala odstraňovať míny z dvoch lokalít v demilitarizovanej pohraničnej zóne susediacej so Severnou Kóreou v rámci dohody o znížení napätia medzi Soulom a Pchjongjangom. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Podľa juhokórejského ministerstva obrany má KĽDR recipročne urobiť to isté neskôr v pondelok.



Armády oboch Kóreí sa dohodli na balíku opatrení, určených na zníženie dlhodobého vojenského napätia medzi oboma krajinami pretrvávajúceho od čias kórejskej vojny v päťdesiatych rokoch minulého storočia.



Táto iniciatíva prichádza uprostred snahy medzinárodnej diplomacie obmedziť nukleárny program KĽDR.