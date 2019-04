Južná Kórea zorganizuje summit s krajinami združenia ASEAN

Summit má podľa prezidentovho poradcu Jun To-hana zhodnotiť vývoj vzťahov Južnej Kórey s krajinami združenia ASEAN za posledných 30 rokov a predložiť novú víziu rozvoja na ďalšie 30-ročné obdobie.

Soul 1. apríla (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in zorganizuje v novembri v meste Pusan summit s lídrami členských krajín Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Informovala o tom v pondelok agentúra Jonhap s odvolaním sa na správy z prezidentského úradu. Prezident podľa Jonhapu zvažuje, že na summit pozve aj severokórejského lídra Kim Čong-una.



Špeciálny summit ASEAN bude hostiť v dňoch 25.-26. novembra prístavné mesto Pusan na juhovýchode Kórejského polostrova.



Summit má podľa prezidentovho poradcu Jun To-hana zhodnotiť vývoj vzťahov Južnej Kórey s krajinami združenia ASEAN za posledných 30 rokov a predložiť novú víziu rozvoja na ďalšie 30-ročné obdobie.



Prezident Mun Če-in sa snaží zlepšiť hospodárske a diplomatické vzťahy Južnej Kórey so štátmi v juhovýchodnej Ázii vrátane Indie.



Vzájomný obchod medzi Južnou Kóreou a združením ASEAN, ktoré je jej druhým najväčším obchodným partnerom, dosiahol v roku 2018 obrat v prepočte viac ako 124 miliárd eur. Soul by ho chcel do roku 2020 zvýšiť na 178 miliárd eur.



Osobitné stretnutie piatich krajín ASEAN-u, ležiacich pozdĺž rieky Mekong v juhovýchodnej Ázii, sa má uskutočniť po summite 27. novembra. Tieto krajiny - Kambodža, Laos, Mjanmarsko, Thajsko a Vietnam - patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce hospodárstva v tejto oblasti, uviedol hovorca.



Členmi ASEAN-u sú ešte Brunej, Filipíny, Indonézia, Malajzia a Singapur.