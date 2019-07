Južné Japonsko postihli prudké lejaky

Japonský meteorologický úrad varoval pred zosuvmi pôdy a rozvodnenými riekami na najjužnejšom hlavnom ostrove Kjúšu, keďže podľa predpovedí husté lejaky budú v regióne pokračovať.

Tokio 1. júla (TASR) - Približne 6000 Japoncom nariadili v pondelok evakuáciu z ich domovov, pretože južné Japonsko bičujú prudké lejaky. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie úrady.



Japonský meteorologický úrad varoval pred zosuvmi pôdy a rozvodnenými riekami na najjužnejšom hlavnom ostrove Kjúšu, keďže podľa predpovedí husté lejaky budú v regióne pokračovať.



Úrady vydali príkaz na evakuáciu okolo 6000 obyvateľov v meste Ičikikušikino v prefektúre Kagošima.



Pre južnú časť ostrova Kjúšu predpovedali meteorológovia do utorka rána množstvo dažďových zrážok do 200 milimetrov; do 100 milimetrov predpovedali pre severnú časť Kjúšu, juhozápadný ostrov Šikoku a pre región Kinki (na juhu centrálnej časti ostrova Honšu).



Pred rokom vyvolali prudké lejaky v západnom Japonsku záplavy a zosuvy pôdy, pri ktorých zahynulo vyše 200 ľudí - bol to najväčší počet úmrtí za posledné tri desaťročia.