Ozbrojené skupiny v Sudáne prepustili zo svojich radov vyše 200 detí

New York 19. mája (TASR) - Viac než 200 detí prepustili ozbrojené skupiny vo vojnou zmietanom Južnom Sudáne, informuje agentúra AP s odvolaním sa na zdroje OSN.



Námestník hovorcu generálneho tajomníka OSN Farhan Haq v piatok novinárom povedal, že ide už o tretie hromadné prepustenie od začiatku tohto roka. Dovedna tak bolo tento rok prepustených 806 juhosudánskych detí.



K ďalšiemu prepúšťaniu by malo dôjsť v nasledujúcich mesiacoch, čo by mohlo znamenať prepustenie viac než 1000 detí, dodal Haq.



Medzi 210 najnovšie oslobodenými deťmi sú tri aj dievčatá a väčšina z nich bola z Ľudovej armády oslobodenia Sudánu. Osem detí prepustil Národný front spásy. Haq uviedol, že počas štvrtkovej ceremónie boli deti odzbrojené a dali im civilné odevy.



Po tom, čo sa deti opätovne stretnú so svojimi rodinami, bude im poskytnutá strava na tri mesiace, ako aj odborné vzdelávanie a vyučovanie, dodal námestník hovorcu generálneho tajomníka OSN.



Rozkol v roku 2013 medzi juhosudánskym prezidentom Salvom Kiirom a ním odvolaným viceprezidentom Riekom Macharom vyvolal v krajine občiansku vojnu, ktorá vyhnala z domovov 2,5 milióna ľudí.



Od vypuknutia vojny v decembri 2013 zahynuli aj desaťtisíce ľudí, vrátane 100 humanitárnych pracovníkov.