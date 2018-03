K bombovému útoku v Džalálábáde sa prihlásila odnož Islamského štátu

Bomba pripevnená na motocykli explodovala pred štadiónom v provinčnom hlavnom meste Džalálábád. Útok si vyžiadal troch mŕtvych a desať zranených.

Kábul 20. marca (TASR) - Afganská odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za bombový útok v provincii Nangarhár na východe Afganistanu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Bomba pripevnená na motocykli explodovala pred štadiónom v provinčnom hlavnom meste Džalálábád. Útok si vyžiadal troch mŕtvych a desať zranených.



Odnož IS prostredníctvom spriaznenej webovej stránky v pondelok večer vyhlásila, že terčom útoku bolo provládne zhromaždenie. V inom vyhlásení, ktoré priniesla spriaznená tlačová agentúru Amák, zas tvrdí, že terčom bol autobus s provládnymi milíciami.



K bombovému útoku došlo v čase, keď do Džalálábádu pricestoval na zhromaždenie svojich priaznivcov niekdajší veliteľ mudžahedínov Gulbuddín Hekmatjár, ktorý sa vlani po 20 rokoch v exile vrátil do vlasti.



Hekmatjár stál od roku 1979 na čele odporu proti sovietskej invázii a okupácii Afganistanu. Počas krvavej občianskej vojny v 90. rokoch minulého storočia, ktorá nastala po stiahnutí sa Sovietov z tejto stredoázijskej krajiny, sa Gulbuddín Hekmatjár zapríčinil o smrť tisícov ľudí v afganskom hlavnom meste. Vyslúžil si za to prezývku "mäsiar z Kábulu".



Hekmatjárova fundamentalistická strana Hezbe islámí aj napriek určitým vzájomným rozporom a rivalite príležitostne spolupracovala s al-Káidou i Talibanom.



V septembri 2016 podpísal Hekmatjár s afganskou vládou mierovú dohodu, na základe ktorej Hezbe islámí zložila zbrane a ukončila v celom Afganistane všetky bojové operácie proti vládnym silám.



Vo februári 2017 vyškrtla Organizácia Spojených národov Hekmatjárovo meno zo svojho sankčného zoznamu týkajúceho sa teroristických zoskupení Islamský štát a al-Káida.