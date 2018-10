K Portugalsku a Španielsku smeruje hurikán Leslie

Hurikán prvej kategórie sa v sobotu ráno nachádzal približne 910 kilometrov juhozápadne od portugalskej metropoly Lisabon a asi 320 kilometrov severozápad od ostrova Madeira.

Lisabon 13. októbra (TASR) - Hurikán Leslie smeruje k Portugalsku a Španielsku. Meteorológovia očakávajú, že prinesie výdatné dažde a nebezpečne silný vietor do časti Pyrenejského polostrova, informovala v sobotu agentúra AP.



Hurikán prvej kategórie sa v sobotu ráno nachádzal približne 910 kilometrov juhozápadne od portugalskej metropoly Lisabon a asi 320 kilometrov severozápad od ostrova Madeira, vyplýva z údajov amerického Národného strediska pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.



Leslie sa pohyboval severovýchodne rýchlosťou 57 kilometrov za hodinu a útvar sprevádzal vietor s maximálnou stálou rýchlosťou 130 km/h.



Očakáva sa, že tropická cyklóna v neobvyklej lokalite Atlantického oceánu prejde ešte v sobotu oblasťou severne od Madeiry, zámorského územia Portugalska ležiaceho západne od severnej Afriky, a následne sa bude približovať k juhozápadnej časti Pyrenejského polostrova, nad ktorého pevninu by mala prejsť v nedeľu.



Pre Madeiru vydali vôbec po prvý raz varovanie pred tropickou búrkou, pričom meteorológovia predpovedajú pre časti Portugalska vietor dosahujúci takmer silu hurikánu a v častiach západného Španielska vietor so silou tropickej búrky.



Leslie by mal podľa predpovedí tiež vyvolať potenciálne nebezpečné vlnobitie, ktoré cez víkend postihne Azory, Madeiru a Kanárske ostrovy, ako aj atlantické pobrežia Španielska, Portugalska a Maroka.