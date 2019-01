K samovražednému útoku na vojenský konvoj v Sýrii sa prihlásil IS

SDF sú vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS.

Bejrút 21. januára (TASR) - Džihádistická skupina Islamský štát (IS) sa prihlásila k samovražednému bombovému útoku na vojenský konvoj na severovýchode Sýrie, ktorá si v pondelok vyžiadala životy piatich príslušníkov Sýrskych demokratických síl (SDF). Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na agentúru Amák, ktorá je napojená na IS.



SDF sú vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS. K útoku na konvoj, v ktorom boli aj americkí vojaci, došlo na ceste v provincii Hasaka. Samovražedný atentátnik tam zaútočil na konvoj vojenských vozidiel s autom naloženým výbušninami.



Minulý týždeň v stredu zahynulo pri samovražednom útoku, ktorého terčom boli koaličné sily vedené USA v severosýrskom meste Manbidž, 16 ľudí vrátane štyroch Američanov. K útoku sa tiež prihlásili extrémisti z IS. Podľa agentúry Reuters išlo o najkrvavejší útok na americké sily od ich rozmiestnenia v Sýrii v roku 2015.