K útoku na hotel v Gwádare sa prihlásila separatistická skupina BLA

Islamabad 11. mája (TASR) - Najmenej jednu mŕtvu osobu si vyžiadal útok troch ozbrojencov, ktorí v sobotu vtrhli do luxusného päťhviezdičkového hotela v nepokojnej pakistanskej provincii Balúčistán. Útok sa odohral v hoteli Pearl Continental Hotel v strategickom prístavnom meste Gwádar, uvádza tlačová agentúra AFP.



Ozbrojenci zavraždili člena ochranky pri vchode do budovy, následne do nej vtrhli. Väčšinu hostí evakuovali, niekoľko ďalších ľudí utrpelo ľahké zranenia. Ide už o druhý smrtiaci incident, ktorý sa tento týždeň odohral v meste Gwádar - súčasti multimiliardového čínskeho hospodárskeho projektu Nová hodvábna cesta.



K zodpovednosti sa útok sa prostredníctvom sociálnych sietí prihlásila separatistická skupina Balúčistánska oslobodenecká armáda (BLA), ktorá tvrdí, že cieľom útoku boli čínski a iní investori. Podľa stanice BBC sú balúčistánski militanti proti čínskym investíciám, z ktorých tamojšie obyvateľstvo má iba malé výhody.



Pearl Continental Hotel je jediným luxusným hotelom v Gwádare a navštevujú ho predovšetkým zahraničné i pakistanské obchodné delegácie, ako aj diplomati. Prístav Gwádar v Arabskom mori poskytne Číne bezpečnejší a priamejší prístup na Blízky východ, bohatý na ropu, než námorná obchodná trasa cez úzky Melacký prieliv.



Čínsko-pakistanský ekonomický koridor (CPEC) ako súčasť Novej hodvábnej cesty počíta s prepojením západočínskej provincie Sin-ťiang s Gwádarom, pričom vlajkovou loďou projektu bude rozvoj tamojšieho obchodného prístavu.