K útoku na sily podporované USA v Manbidži sa prihlásil Islamský štát

Damask 26. marca (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k utorkovému útoku v severosýrskom meste Manbidž, ktorého terčom bolo jedno z kontrolných stanovíšť síl, vedených Kurdmi a podporovaných Spojenými štátmi. K útoku došlo len niekoľko dní po vyhlásení porážky samozvaného "kalifátu" IS. O život prišlo sedem ľudí.



"Vojaci kalifátu zaútočili v noci na utorok na kontrolné stanovište... na západe Manbidžu," uviedol IS vo vyhlásení zverejnenom na svojich účtoch na sociálnych sieťach.



Ozbrojení muži zabili sedem bojovníkov síl, nazývaných Vojenská rada Manbidžu. Tlačovej agentúre AP to oznámil predstaviteľ rady Šarfán Darwíš.



K útoku došlo na jednom z kontrolných stanovíšť pri vstupe do Manbidžu. Hovorca rady Darwíš dodal, že zastrelení "mučeníci vykonávali svoju misiu - chránili mesto".



V Británii sídliaca organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá monitoruje vojnu v Sýrii, už ráno uviedla, že útok podnikli spiace bunky skupiny Islamský štát.



IS aj v januári oznámil, že stál za samovražedným útokom v Manbidži, ktorý pripravil o život 19 ľudí vrátane dvoch amerických vojakov a dvoch amerických civilistov.