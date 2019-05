K útoku na vojenskú školu v Kábule sa prihlásil Islamský štát

Jedna z afganských odnoží IS, ktorá sama seba nazýva Provincia Chorsán, sa k útoku prihlásila prostredníctvom tlačovej agentúry Amák, píše AP.

Kábul 30. mája (TASR) - K štvrtkovému samovražednému útoku pred vchodom do vojenskej akadémie v afganskom hlavnom meste Kábul, pri ktorom zahynulo šesť ľudí a zranených bolo 16 osôb, sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Jedna z afganských odnoží IS, ktorá sama seba nazýva Provincia Chorsán, sa k útoku prihlásila prostredníctvom tlačovej agentúry Amák, píše AP. Militanti podľa AFP vyhlásili, že "zabili 50 vojenských regrútov".



Hovorca kábulskej polície v tejto súvislosti uviedol, že počas výbuchu bolo "16 ľudí zranených a šiesti sa stali martýrmi". Útočník sa "odpálil ešte pred tým, ako sa dostal k svojmu cieľu", dodal bez ďalších podrobností.



Podľa jedného z nemenovaných zdrojov sa útočník odpálil po tom, ako ho nepustili do areálu vojenskej akadémie ležiacej v západnej časti Kábulu.



Incident sa stal v čase, keď kadeti vychádzali zo školy, ktorá je jednou z najväčších vzdelávacích inštitúcií svojho druhu v Afganistane.



Vo štvrtok sa v Moskve konalo aj stretnutie delegácie vysokopostavených afganských politikov s predstaviteľmi afganského fundamentalistického hnutia Taliban s cieľom vyriešiť 18 rokov trvajúci ozbrojený konflikt v krajine.