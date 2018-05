K útoku v Liege sa prihlásil Islamský štát

Útok v Liege si vyžiadal tri obete na životoch - dve policajtky a jedného okoloidúceho.

Káhira 30. mája (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) v stredu večer oznámila, že muž, ktorý zabíjal v utorok v belgickom meste Liege, bol "vojakom kalifátu". Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Útok v Liege si vyžiadal tri obete na životoch - dve policajtky a jedného okoloidúceho. Útočníka Benjamina Hermana neskôr zastrelili zásahové jednotky v blízkosti strednej školy, kde vzal jednu zo zamestnankýň za rukojemníčku.



Federálna prokuratúra okrem toho potvrdila, že Herman je podozrivý aj vraždy, ktorá bola spáchaná v noci z pondelka na utorok v meste On. Tento prípad sa zatiaľ vyšetruje osobitne.



IS prostredníctvom svojej tlačovej agentúry Amák v krátkom vyhlásení uviedol, že útok v Liege bol reakciou na výzvy tejto militantnej skupiny na útoky v krajinách, ktoré sú členmi medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS.



Vyšetrovanie utorkového útoku v Liege sa teraz sústreďuje na zisťovanie, či útočník konal sám. Informovala o tom hovorkyňa belgickej federálnej prokuratúry Wenke Roggenová.



Dodala, že páchateľ mal zrejme v úmysle spôsobiť ešte väčšiu skazu.



Zdôraznila, že belgické úrady prípad vyšetrujú ako "teroristickú vraždu" a pokus o teroristickú vraždu. Muž počas svojho vyčíňania niekoľkokrát zakričal "Alláhu akbar", teda "Alah je najväčší", a v minulosti bol v kontakte so zradikalizovanými osobami. Informácie o týchto kontaktoch sú z rokov 2016 a 2017 a pochádzajú od federálnej polície v Liege a tajnej služby, ale odvtedy neboli potvrdené.