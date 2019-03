K vrtuľníku gréckeho premiéra sa nad morom priblížili turecké stíhačky

Pilot vrtuľníka, v ktorom sa viezol grécky premiér, musel v blízkosti ostrova znížiť letovú výšku, pretože k vrtuľníku sa priblížili turecké lietadlá.

Atény 25. marca (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras v pondelok oznámil, že turecké bojové stíhačky narušili let jeho vrtuľníka ponad Egejské more, informovala agentúra DPA.



Tsipras pre grécku štátnu televíziu ERT uviedol, že k incidentu došlo počas pondelňajšieho letu na grécky ostrov Agathonisi ležiaci pri východnom pobreží Turecka. Pilot vrtuľníka, v ktorom sa viezol grécky premiér, musel v blízkosti ostrova znížiť letovú výšku, pretože k vrtuľníku sa priblížili turecké lietadlá.



Na miesto incidentu bolu privolané grécke stíhačky typu F-16. V čase ich príletu sa turecké lietadlá nachádzali približne 6,5 kilometra od Tsiprasovho vrtuľníka, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na informácie gréckej armády. Turecké úrady sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrili, dopĺňa Reuters.



Premiér ostrov navštívil pri príležitosti gréckeho štátneho sviatku, ktorý pripomína začiatok vojny o nezávislosť od Osmanskej ríše v rokoch 1821-29, uvádza DPA.



Grécko a Turecko, ktoré sú obe členské štáty NATO, už roky vedú spor o niekoľko ostrovov s Egejskom mori, pripomína DPA. Vojenskí piloti oboch krajín sa podľa DPA v spornom vzdušnom priestore často púšťajú do riskantných "hier" a vyskytli sa už aj nehody.



Tsipras a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa stretli vo februári v Ankare, kde sa obaja vyjadrili, že chcú nájsť spôsob na zmiernenie napätia v oblasti. Spor o ostrovy je však len jedna z mnohých záležitostí, ktoré narúšajú vzťahy medzi týmito susediacimi krajinami, konštatuje DPA.