K zodpovednosti za útoky na Srí Lanke sa prihlásil Islamský štát

Dvaja moslimskí bratia podnikli útoky v hoteloch

Policajti a forenzní experti vyšetrujú v hoteli Shangri-la po výbuchu v Kolombe na Srí Lanke 21. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Útoky usmrtili 45 detí

Žena s dieťaťom, ktorá žije blízko kostola sv. Antona, uteká sa skryť po explózii zaparkovaného vozidla neďaleko kostola sv. Antona v Kolombe na Srí Lanke 22. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Na snímke žena narieka pred márnicou v Kolombe na Srí Lanke 21. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Muži nesú rakvy s pozostatkami obetí nedeľňajších výbuchov počas pohrebu v srílanskom meste Negombo v utorok 23. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Kolombo 23. apríla (TASR) - K zodpovednosti za sériu samovražedných bombových útokov, ktoré si na Srí Lanke vyžiadali viac než 320 ľudských životov, sa v utorok prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP."Tí, ktorí predvčerom vykonali útok, ktorého terčom boli členovia koalície pod vedením USA a kresťania na Srí Lanke, sú bojovníkmi skupiny Islamský štát," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila tlačová agentúra Amák, napojená na túto džihádistickú organizáciu.Počet obetí na životoch, ktoré si vyžiadali bombové útoky na Srí Lanke, sa zvýšil už na najmenej 320. Zranených je približne 500 ľudí.K výbuchom došlo v troch luxusných hoteloch (v meste Kolombo a blízkom okolí) a troch katolíckych kostoloch v metropole a v mestách Negombo a Battikalóa. Bomby explodovali aj na dvoch ďalších miestach v Kolombe. Okrem spomínaných útokov sa ďalší samovražedný útočník odpálil počas razie v dome, v ktorom sa nachádzali podozriví, pričom zahynuli traja policajti.Polícia dosiaľ zadržala v súvislosti s útokmi 40 osôb a je medzi nimi aj jeden Sýrčan.Hovorca srílanskej vlády ešte v pondelok informoval, že útoky spáchala miestna islamistická skupina známa pod názvom Národná Tawhíd džamáat (NTJ). Stanica BBC s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že útoky vykonala s pomocou medzinárodnej organizácie.Dvaja moslimskí bratia zohrali kľúčovú úlohu v útokoch počas veľkonočnej nedele na Srí Lanke, keď zahynulo vyše 320 ľudí - bratia podnikli samovražedné útoky v dvoch rôznych hoteloch. V utorok to tlačovej agentúre AFP povedali policajné zdroje.Bratia, synovia bohatého obchodníka s korením zo srílanskej metropoly Kolombo, sa odpálili, keď hostia stáli v rade na raňajky v hoteloch Šangrí-La a Cinnamon Grand v hlavnom meste, spresnili zdroje.Napadnutý bol aj tretí hotel Kingsbury.Policajti takisto uviedli, že terčom útoku sa stal i štvrtý hotel, ale útok sa nepodaril.Samovražední atentátnici zaútočili v nedeľu počas bohoslužby aj na tri katolícke kostoly na Srí Lanke - na kostol svätého Antona v Kolombe, kostol svätého Šebastiána v meste Negombo a jeden z kostolov v meste Battikalóa.Celkovo 45 detí zahynulo a ďalšie desiatky utrpeli zranenia pri nedeľných samovražedných útokoch na Srí Lanke. V utorok o tom informoval Detský fond OSN (UNICEF) so sídlom vo švajčiarskej Ženeve.Najmladšie z 13 detí, ktoré zomreli v meste Battikalóa, malo 18 mesiacov, uviedol hovorca UNICEF Christophe Boulierac. V meste Negombo, pri výbuchu v Kostole sv. Šebastiána, zahynulo 27 detí.Okrem nich úrady potvrdili aj smrť piatich detí zo zahraničia, napísala tlačová agentúra DPA.povedal Boulierac a dodal, že pri útokoch prišlo tiež mnoho detí o rodičov.Počet obetí na životoch, ktoré si vyžiadali bombové útoky na Srí Lanke, sa zvýšil už na 310. Informoval o tom v utorok ráno hovorca srílanskej polície s tým, že utŕženým zraneniam podľahlo v noci na utorok viacero osôb. Zranených podľa jeho slov naďalej zostáva približne 500 ľudí.K výbuchom došlo v troch luxusných hoteloch (v meste Kolombo a blízkom okolí) a troch katolíckych kostoloch v metropole a v mestách Negombo a Battikalóa. Bomby explodovali aj na dvoch ďalších miestach v Kolombe. Okrem spomínaných útokov sa ďalší samovražedný útočník odpálil počas razie v dome, v ktorom sa nachádzali podozriví, pričom zahynuli traja policajti.Polícia dosiaľ zadržala v súvislosti s útokmi 40 osôb a je medzi nimi aj jeden Sýrčan, uviedla agentúra Reuters.Z doterajšieho vyšetrovania samovražedných bombových útokov vyplýva, že boli "odplatou za novozélandský Christchurch". Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na štátneho tajomníka srílanského ministerstva obrany Ruvana Vidževardeneho.uviedol Vidževardene v parlamente.Pätnásteho marca zaútočil 28-ročný Austrálčan a samozvaný belošský rasista Brenton Tarrant automatickými zbraňami v mešite Al Noor v centre Christchurchu a vzdialenejšej mešite Linwood. Muž zastrelil 50 ľudí a ďalšie desiatky zranil.