Kábulom otriasol výbuch, hlásia 65 zranených

Kábul 1. júl (TASR) - Najmenej 65 ľudí utrpelo zranenia pri mohutnom výbuchu, ktorý nastal v pondelok v afganskom hlavnom meste Kábul. K útoku sa prihlásilo fundamentalistické hnutie Taliban. O novej bilancii informovala agentúra DPA.



Hovorca afganského ministerstva zdravotníctva uviedol, že najmenej 65 zranených vrátane deviatich detí previezli do miestnej nemocnice.



Výbuch nastal v čase, keď boli ulice mesta plné ľudí dochádzajúcich do práce. Na miesto explózie dorazili policajti a vyslali tam záchranku.



Podľa policajta Mohammada Karíma vybuchla bomba v aute nastražená pred budovou ministerstva obrany. Následne niekoľko militantov vbehlo do najbližšej výškovej budovy nachádzajúcej sa na preplnenom trhovisku a odtiaľ začali strieľať na ministerstvo. Polícia a špeciálne afganské bezpečnostné zložky oblasť uzatvorili.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid vo vyhlásení uviedol, že cieľom útoku bolo logistické a inžinierske zariadenie afganského ministerstva obrany. Príslušné orgány zatiaľ cieľ útoku nepotvrdili.



Kábul zažíva po sérii intenzívnych explózií pomerne pokojné obdobie. K zodpovednosti za mnohé z nich sa prihlásili tamojšia pobočka teroristickej organizácie Islamský štát (IS) aj Taliban.



K výbuchu v hlavnom meste došlo v čase prebiehajúcich mierových rokovaní Talibanu so Spojenými štátmi v katarskej Dauhe, ktoré sa začali v sobotu. Podľa viacerých expertov sa militanti domnievajú, že ich víťazstvá v bojoch by mohli posilniť ich pozície v politických rozhovoroch.