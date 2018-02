Kaczyňského bývalý stylista navrhuje založiť múzeum ´polokaustu´

Podľa Kochana by múzeum polokaustu malo byť venované činom vedúcim k vyhladeniu Poliakov ako národa.

Varšava 21. februára (TASR) - Odborník na imidž, ktorý svojho času radil aj lídrovi poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawowi Kaczyňskému, navrhol poľskej vláde, aby založila múzeum "polokaustu". Napísal to v článku pre denník Rzeczpospolita. Slovo "polokaust", ktoré Marek Kochan použil, si veľmi rýchlo získalo popularitu na sociálnych sieťach.



Podľa Kochana by "múzeum polokaustu" malo byť venované činom vedúcim k vyhladeniu Poliakov ako národa.



Kochan navrhuje, aby expozícia pozostávala z dvoch častí: prvá by mala byť venovaná likvidácii poľského štátu jeho susedmi, deleniu jeho územia, povstaniam a represiám po nich, získaniu nezávislosti v roku 1918 či vojne s boľševikmi.



Druhá časť expozície by mala byť podľa Kochanovej predstavy venovaná tzv. poľskej operácii sovietskej NKVD spočívajúcej v zabíjaní, ktorého terčom boli etnickí Poliaci žijúci na území Sovietskeho zväzu.



Kochan vo svojom článku píše, že návštevníci by mali múzeum "polokaustu" opúšťať s vedomím, že Poľsko a Poliaci "mohli v súčasnosti nebyť". "Boli sme obeťami, nie zločincami. Bojovali sme, aby sme prežili," uviedol Kochan.



Autor návrhu sa však nezmieňuje o zámere zachytiť v múzeu i obdobie okupácie poľského územia Nemeckom počas druhej svetovej vojny a poukázať aj na plány tretej ríše, ktorá sa po židovskej otázke chcela zaoberať i poľskou.



Kochan dodal, že si je vedomý, že termín "polokaust" sa nemusí páčiť každému. "Som (však) presvedčený, že je to dobrý názov pre múzeum, ktorý sa ľahko zapamätá, upúta pozornosť a umožní využiť súčasnú krízu spojenú s obrazom Poľska vo svete".



Kochanov návrh sa totiž objavil v čase, keď Poľsko kvôli novele zákona o Ústave pamäti národa (IPN) čelí kríze vo vzťahoch s Poľskom, USA i Ukrajinou.



Balík zmien v zákone o IPN stanovuje tri roky väzenia za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" a ďalšie termíny, ktoré možno interpretovať ako pokus pripisovať Poliakom spoluvinu za zločiny nacistického Nemecka vrátane genocídy európskych Židov.



Izrael vníma novelu zákona o IPN ako pokus o obmedzenie slobody slova a znemožnenie otvorenej diskusie o zločinoch spáchaných na Židoch počas druhej svetovej vojny, ale aj ako pokus trestať i samotné obete holokaustu za ich svedectvá o prežitom utrpení. Na Ukrajine zasa vyvoláva obavy možná interpretácia slovného spojenia "ukrajinskí nacionalisti", ktorá figuruje v texte novely zákona o IPN.