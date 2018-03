Kaddáfího syn chce kandidovať v prezidentských voľbách v Líbyi

Sajf al-Islám Kaddáfí sa netajil želaním vrátiť sa na politickú scénu v Líbyi.

Tripolis 20. marca (TASR) - Sajf al-Islám Kaddáfí, syn zosadeného líbyjského vodcu, chce kandidovať v budúcoročných voľbách prezidenta Líbye. Podľa rozhlasovej stanice RFI to oznámil v pondelok z Tunisu prostredníctvom jedného zo svojich tamojších spolupracovníkov.



RFI upozornila, že načasovanie tohto oznámenia nebolo náhodné: 19. marca v roku 2011 sa totiž začali nálety lietadiel NATO na Líbyu.



Sajf al-Islám Kaddáfí sa nikdy netajil želaním vrátiť sa na politickú scénu v Líbyi. Doteraz to však vždy oznamoval nepriamo, i keď od svojho prepustenia z väzenia viackrát sľuboval, že sa svojim prívržencom prihovorí. Vždy však verejné vystúpenie odvolal z bezpečnostných dôvodov.



Spomínaný spolupracovník v Tunise, Ajmán Buras, uviedol, že Kaddáfího volebný program pozostáva nateraz z dvoch bodov: začatie dialógu na celoštátnej úrovni a dosiahnutie celonárodného zmierenia. Buras dodal, že Kaddáfí má pre svoju krajinu víziu pre oblasť politiky, bezpečnosti i pre sociálnu sféru, ako aj program ekonomických reforiem, kde počíta s pomocou a podporou susedných krajín.



RFI poznamenala, že ak sa Kaddáfího kandidatúra potvrdí, spôsobí to zmeny v líbyjskej politike i verejnom živote. V prezidentských voľbách v roku 2012 a 2014 totiž neboli žiadni kandidáti, ktorí by zastupovali "kaddáfistov", preto sympatizanti bývalého líbyjského vodcu tieto voľby bojkotovali. Táto situácia by sa však kandidatúrou Sajfa al-Isláma mohla zmeniť, konštatovala RFI.



Sajf al-Islám Kaddáfí, ktorého vydanie žiada Medzinárodný trestný súd, sa v Líbyi i okolitých štátoch stále teší veľkej popularite.



Od svojho prepustenia z väzenia v roku 2017 sa zdržiava na neznámom mieste. Podľa niektorých zdrojov je stále v líbyjskom meste Zintán, kde bol aj väznený.