Kalifornia očakáva s novým rokom aj legálnu marihuanu

Washington 1. januára (TASR) - Americký štát Kalifornia sa pripravuje nielen na príchod nového roka, ale aj na legálne používanie marihuany na rekreačné účely. Od pondelka ju tam bude možné legálne pestovať, predávať a kupovať. Štát očakáva, že marihuanový priemysel mu prinesie na daniach ročne miliardy dolárov a niektorí hovoria o novodobej zlatej horúčke.



Každý, kto má 21 rokov alebo viac, si bude môcť kúpiť v zaregistrovaných obchodoch marihuanu na osobné použitie. Jeden nákup je obmedzený na 28,5 gramu a rovnaké obmedzenie platí aj na množstvo, ktoré môže mať človek pri sebe.



Radoví ľudia môžu marihuanu darovať kamarátom, nesmú ju však predávať. Na predaj je potrebné mať licenciu. Ľudia si ale môžu marihuanu doma pestovať, a to maximálne šesť rastlín. Pri konzumovaní marihuany fajčením si musia byť vedomí prísnych protifajčiarskych zákonov, ktoré v Kalifornii platia a vzťahujú sa nielen na bežné cigarety, ale aj na marihuanu.



V niektorých mestách však môže zostať všetko po starom, keďže samosprávy získali právomoc marihuanu nepovoliť alebo povoliť len niektoré aktivity, napríklad kultiváciu, ale nie predaj alebo donášku, ale nie vystavovanie v obchodoch.



"Myslím si, že všeobecne mestá na pobreží sú viac naklonené povoleniu aspoň jednej alebo dvoch z oprávnených aktivít. A smerom do vnútrozemia sa budú ľudia pravdepodobne zastávať zákazu," uviedol pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu NPR predstaviteľ Ligy kalifornských miest Tim Cromartie.



Štát zaviedol na marihuanu 15-percentnú daň a očakáva, že tento priemysel mu ročne vynesie miliardy dolárov na daniach. Ďalšiu daň môžu pridať aj jednotlivé mestá a obce.



Denník USA Today pripomenul, že pondelkom sa končia desaťročia rozsiahleho čierneho trhu s marihuanou, čo bol najsilnejší argument zástancov legalizácie. Odporcovia zase argumentujú tým, že legalizácia a vystavovanie marihuany v obchodoch pritiahne k tejto mäkkej droge viac ľudí, pričom zraniteľní sú najmä tínedžeri.



Používanie marihuany na rekreačné účely už povolil aj dištrikt hlavného mesta Washington a štáty Colorado, Oregon, Nevada, Aljaška, Massachusetts a Maine.



Zaujímavosťou na legalizácii tejto drogy v USA je to, že sa deje len na úrovni štátov. Na federálnej úrovni je marihuana stále zakázaná, čo znamená, že ak si človek napríklad legálne kúpi marihuanu v registrovanom obchode v Kalifornii, tak vzápätí ho môžu za jej prechovávanie zatknúť federálni agenti. Doteraz však nič také neurobili a zameriavali sa práve na čierny trh.