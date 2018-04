Kambodža pozvala zahraničných pozorovateľov, aby dozerali na voľby

Voľby po rozpustení hlavnej opozičnej strany plánuje vyhrať dlhoročný premiér Hun Sen.

Phnom Pénh 4. apríla (TASR) - Kambodža pozvala v stredu zahraničných pozorovateľov, aby dozerali na priebeh júlových parlamentných volieb - tak ako si to vyžaduje zákon. Voľby po rozpustení hlavnej opozičnej strany plánuje vyhrať dlhoročný premiér Hun Sen, píše agentúra Reuters.



Podľa kambodžského národného volebného výboru budú musieť zahraniční pozorovatelia predložiť písomné správy o svojich zisteniach.



Dozorný výbor pre nezávislé a regulárne voľby v Kambodži uviedol, že medzinárodní pozorovatelia pred tým, ako prijmú toto pozvanie, by si to mali premyslieť. Podľa výboru by mali byť pri odpovedi na pozvanie "opatrnejší".



Hun Sen a jeho podporovatelia vedú volebný boj proti svojim kritikom vrátane členov hlavnej opozičnej Kambodžskej strany národnej záchrany (CNRP).



Kambodžský najvyšší súd vlani v novembri CNRP rozpustil, čo medzinárodné spoločenstvo odsúdilo. Okrem toho súd zakázal desiatkam poslancov strany politickú činnosť na päť rokov.



Rozhodnutie súdu prišlo po tom, bol v septembri zadržaný vodca CNRP Kem Sokha. Ten je obžalovaný z vlastizrady a zároveň obvinený z toho, že s podporou USA plánoval zvrhnúť vládu autoritárskeho premiéra Hun Sena. Opozičný politik všetky obvinenia popiera. V prípade usvedčenia mu hrozí až 30 rokov väzenia.



Podľa analytikov sa premiér snaží zásahmi voči opozícii upevniť svoju pozíciu pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať 29. júla.



Hun Sen (65) vládne v Kambodži už 33 rokov a podľa kritikov sa čoraz viac uchyľuje k diktátorským praktikám.