Kambožskú aktivistku odsúdili za hodenie topánky do bilbordu

Aktivistka sa počas procesu za čin ospravedlnila, lebo dúfala, že k nej bude súd zhovievavejší. Napokon však dostala ten istý trest, ktorý jej vymerali v neprítomnosti v čase jej pobytu v Thajsku.

Phnom Pénh 23. marca (TASR) - Kambodžskú aktivistku odsúdili na dva roky väzenia za hodenie topánky do bilbordu vládnucej strany. Oznámila to v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Aktivistka Sam Sokha vlani v apríli zverejnila na Facebooku video, na ktorom vidno, ako hádže sandál na pútač s podobizňou kambodžského premiéra Hun Sena. Záznam sa rýchlo rozšíril po internete.



Kambodžské úrady na Sam Sokha vydali zatykač pre urážku verejného činiteľa a podnecovanie k diskriminácii. Aktivistka následne ušla do susedného Thajska, kde jej Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) udelil štatút utečenca.



Thajské orgány ju však v januári tohto roka zatkli preto, že zostala v Thajsku aj po skončení platnosti víz. Nasledujúci mesiac ju deportovali späť do Kambodže.



Tamojší súd jej vo štvrtok vymeral dvojročný trest odňatia slobody a pokutu vo výške päť miliónov kambodžských rielov (približne 1000 eur). Sudca tak potvrdil trest, ktorý už predtým dostala v neprítomnosti.



Aktivistka sa počas procesu za svoj čin ospravedlnila, lebo dúfala, že k nej bude súd zhovievavejší. Napokon však dostala ten istý trest, ktorý jej vymerali v neprítomnosti v čase jej pobytu v Thajsku.



Prípad vzbudil v zahraničí veľkú pozornosť. Viaceré medzinárodné organizácie kritizovali Kambodžu za potláčanie disentu a Thajsko za porušovanie práv utečencov.



Autoritársky premiér Hun Sen vládne v Kambodži už 33 rokov a podľa kritikov sa čoraz viac uchyľuje k diktátorským praktikám.