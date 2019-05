Kamión sa zrútil z mosta z výšky 15 metrov, bola v ňom tehotná žena

Vyťahovanie vozidla bude trvať niekoľko hodín.

Louny 31. mája (TASR) - Z asi 15-metrovej výšky sa zrútil v piatok dopoludnia kamión z mosta v českom okrese Louny neďaleko diaľnice D7. Vodič a tehotná spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia a záchranári ich previezli do nemocnice. Vyťahovanie vozidla bude trvať niekoľko hodín, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Nehoda sa z dosiaľ nezistených príčin stala okolo 09.30 h na ceste prvej triedy v obci Velemyšleves. Podľa záberov kamión vybočil z cesty, zrútil sa z mosta na trávnatú plochu, náves sa prevrátil na strechu a kabína dopadla naň.



Príčiny nehody vyšetrujeme, uviedla hovorkyňa polície Alena Bartošová.



Na zásah vyšli dve jednotky hasičov. V kamióne cestovali dve osoby, ktoré nebolo treba vystrihovať. Hasiči potom prečerpali z vozidla naftu a olej.



Vodiča po ošetrení previezli s vážnymi zraneniami vrtuľníkom do traumacentra nemocnice v krajskom meste Ústí nad Labem. Jeho tehotnú spolujazdkyňu tam odviezli tiež, ale sanitkou. "Šťatím bolo to, že kabína neskončila pod návesom," povedal hovorca záchranárov Prokop Voleník, ktorého citoval portál Novinky.cz.