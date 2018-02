Kandidáti na egyptského prezidenta začali s kampaňou

Vo všeobecnosti sa očakáva, že bývalý generál Sísí, ktorý je vo funkcii od roku 2014, bude zvolený na druhé funkčné obdobie.

Káhira 24. februára (TASR) - Kandidáti v budúcomesačných prezidentských voľbách v Egypte odštartovali v sobotu predvolebnú kampaň, podľa pozorovateľov sa však neočakáva, že by hlasovanie prilákalo vysoký počet voličov. Tým v súčasnosti chýba ozajstná možnosť výberu v situácii, keď bezpečnostné zložky zasahujú proti opozícii, uviedla agentúra DPA.



Najvyšší volebný orgán krajiny zverejnil konečný zoznam prezidentských kandidátov, ktorými sú terajší prezident Abdal Fattáh Sísí a málo známy politik Músá Mustafá Músá. Vo všeobecnosti sa očakáva, že bývalý generál Sísí, ktorý je vo funkcii od roku 2014, bude zvolený na druhé funkčné obdobie.



Druhý kandidát Músá je v skutočnosti verným podporovateľom Sísího a jeho prihlásenie do volieb na poslednú chvíľu je preto považované za pokus Egypťanov "zachrániť si tvár".



Prezidentské voľby v Egypte sa uskutočnia v dňoch 26.-28. marca; predvolebná kampaň potrvá do 23. marca. Podľa egyptskej ústavy môže prezident krajiny odslúžiť najviac dve štvorročné funkčné obdobia.



Sísí ešte ako minister obrany viedol v roku 2013 zosadenie demokraticky zvoleného, no kontroverzne vnímaného islamistického prezidenta Muhammada Mursího. Egyptské orgány odvtedy realizujú rozsiahle zásahy proti disentu.



Popularita Sísího v posledných mesiacoch poklesla v dôsledku tvrdých ekonomických reforiem, ktoré nepriaznivo pocítila väčšina Egypťanov. Viacerým nádejným uchádzačom o prezidentský úrad medzitým znemožnili kandidovať. Jedným z nich je aj bývalý náčelník generálneho štábu egyptských ozbrojených síl Sámí Anán, ktorého zadržali pre údajné falšovanie dokumentov a porušovanie armádnych predpisov.