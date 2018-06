Bývalý väzeň Talibanu Joshua Boyle bude podmienečne prepustený

Kanaďana a jeho tehotnú manželku uniesli v roku 2012 v Afganistane militanti z Hakkáního siete napojenej na Taliban, keď dvojica trampovala v oblasti ovládanej týmto radikálnym hnutím.

Ottawa 2. júna (TASR) - Kanaďan Joshua Boyle, zadržiavaný päť rokov militantami v Afganistane a Pakistane, bude podmienečne prepustený z väzenia. Súd mu však stanovil prísne podmienky pobytu na slobode vrátane nosenia elektronického sledovacieho náramku, informovala agentúra AP.



Boyla zatkli začiatkom januára v Ottawe a obvinili z početných trestných činov vrátane sexuálneho napadnutia, protizákonného väznenia a slovného vyhrážania sa smrťou.



Boyle bude musieť v súlade s prísnymi podmienkami prepustenia bývať u svojich rodičov Patricka a Lindy v mestečku Smiths Falls v kanadskej provincii Ontário. Bude tiež po celú dobu musieť nosiť náramok so sledovacím zariadením, ktoré bude zaznamenávať každý jeho pohyb.



Rozhodnutie o prepustení na kauciu s podmienkami vydal sudca Robert Wadden zo súdneho dvora v Ontáriu.



Kanaďana, pracovníka call centra, a jeho tehotnú manželku uniesli v roku 2012 v Afganistane militanti z Hakkáního siete napojenej na Taliban, keď dvojica trampovala v oblasti ovládanej týmto radikálnym hnutím. Ich deti sa narodili v zajatí. Rodinu oslobodili vlani v októbri.



Medzi 15 obvineniami vznesenými proti Boylovi je osem obvinení z útoku, jedno z donucovania "užiť škodlivú látku" a jedno zo zavádzania polície. K trestným činom údajne dochádzalo v Ottawe od 14. októbra do 30. decembra 2017, teda po návrate zo zajatia do Kanady.