Kanada chce stáť na čele novej misie NATO v Iraku

Brusel 11. júla (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v stredu uviedol, že Kanada je ochotná postaviť sa prvý rok do čela novej vojenskej výcvikovej misie NATO v Iraku. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa Trudeaua je dôležité, aby si konfliktmi zmietaný Irak vybudoval schopnosť brániť sa proti útokom extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



"Je potrebné vybudovať tam (v Iraku) demokraciu a upevňovať ju," povedal kanadský premiér na pôde Nemeckého Mashallovho fondu v Bruseli, kde sa v stredu začal summit členských štátov NATO.



Podľa agentúry AP sa dá predpokladať, že lídri NATO v stredu ohlásia odhodlanie zintenzívniť úsilie Aliancie v oblasti vojenského výcviku. S týmto zámerom vyšle NATO do Iraku stovky vojenských inštruktorov, ktorí budú mať základňu v metropole Bagdad.