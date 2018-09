Desaťtisíce ľudí sú bez elektriny po tornáde v Ottawe

Vzdušný vír zničil viacero domov a strhol strechy z ďalších.

V regióne v tom čase panoval silný vietor a starosta Ottawy Jim Watson uviedol, že úplné obnovenie dodávok elektriny môže trvať niekoľko dní. So zraneniami skončilo v nemocnici najmenej šesť ľudí.



V regióne v tom čase panoval silný vietor a starosta Ottawy Jim Watson uviedol, že úplné obnovenie dodávok elektriny môže trvať niekoľko dní. So zraneniami skončilo v nemocnici najmenej šesť ľudí.



Watson pred novinármi vyhlásil, že tieto výčiny počasia patria k "najtraumatizujúcejším udalostiam", aké kedy zasiahli Ottawu. "Vyzerá to ako niečo z filmu alebo scéna z vojny," povedal.



Tornádo sa oblasťou prehnalo v piatok večer miestneho času. Zdemolovalo viaceré domy v meste Dunrobin severozápadne od Ottawy a následne prešlo nad mesto Gatineau, ležiace severne od metropoly, od ktorej ho oddeľuje rieka Ottawa.



Silný vietor poškodil niektoré z dôležitých elektrických staníc Ottawy a miestne úrady oznámili, že bez elektriny bolo približne 200.000 ľudí na oboch stranách rieky. Ottawa a Gatineau majú spolu ako Región hlavného mesta približne 1,3 milióna obyvateľov.



"Prišli sme úplne o všetko. Mám v garáži chladničku na pivo - to je jediné, čo zostalo nedotknuté - ale všetko ostatné je preč," povedal obyvateľ Ottawy Todd Nicholson pre televíziu CBC.