Kanaďana, ktorý zastrelil v mešite 6 ľudí, odsúdili na doživotie

Ottawa 9. februára (TASR) - Doživotný trest odňatia slobody uložil v piatok súd Kanaďanovi, ktorý zastrelil v roku 2017 šesť ľudí pri útoku na mešitu v meste Québec. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Prokuratúra požadovala pre 29-ročného Alexandra Bissonnetta, ktorého čin je označovaný za najhorší útok na Západe namierený proti moslimom, dokopy 150 rokov väzenia, čo by bol najdlhší trest v kanadských dejinách. Sudca to však odmietol ako krutý a nezvyčajný spôsob potrestania.



Na základe rozsudku Bissonnette bude môcť požiadať o podmienečné prepustenie z väzenia najskôr po 40 rokoch. Sudca pri svojom rozhodnutí poukázal na "vnútornú nenávisť k moslimským imigrantom", ktorú odsúdený pociťuje, ako aj na to, že cieľom útoku bolo "oslabiť základné spoločenské hodnoty".



Bissonnette bol obvinený zo šesťnásobnej vraždy prvého stupňa a šesťnásobného pokusu o vraždu. Týchto činov sa dopustil pri streľbe v Islamskom kultúrnom centre v Québecu, využívanom ako mešita, kam vtrhol 29. januára 2017 počas večerných modlitieb. V centre bolo v tom čase vyše 50 ľudí. Streľba si vyžiadala šesť mŕtvych vo veku 39-60 rokov.



Útok univerzitného študenta šokoval Kanadu aj preto, že zákony týkajúce sa držby zbraní sú v tejto krajine prísnejšie než v susedných Spojených štátoch.