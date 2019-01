Kanada udelila azyl saudskoarabskej žene na úteku pred svojou rodinou

Žena požiadala o azyl aj Austráliu, Spojené štáty a Britániu. Obáva sa, že jej rodina by ju mohla zabiť za to, že sa zriekla islamu a utiekla pred núteným sobášom.

Ottawa 12. januára (TASR) - Kanada udelila v piatok azyl mladej saudskoarabskej žene, ktorá utiekla pred svojou rodinou a odmietala opustiť hotelovú izbu v thajskom hlavnom meste Bangkok. Rahaf Muhammad Mutlak al-Kunúnová (18) zároveň v priebehu dňa opustila Bangkok a odletela do Kanady. Informovala o tom stanica BBC.



Žena požiadala o azyl aj Austráliu, Spojené štáty a Britániu. Obáva sa, že jej rodina by ju mohla zabiť za to, že sa zriekla islamu a utiekla pred núteným sobášom. Podľa vlastných slov je obeťou fyzického a psychického násilia. Do Thajska sa jej podarilo ujsť počas dovolenky, ktorú s rodinou trávila v Kuvajte.



Štatút utečenca zvyčajne udeľujú vlády, avšak udeliť ho môže aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vtedy, ak to štáty "nie sú schopné urobiť", uvádza sa na webovej stránke UNHCR.



Kanadský premiér Justin Trudeau novinárom povedal: "Kanada sa bude vždy jednoznačne zastávať ľudských práv a práv žien na celom svete. Keď nás OSN požiadala, aby sme slečne al-Kunúnovej udelili azyl, súhlasili sme."



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vyhlásil: "Jej boj si v uplynulých dňoch získal pozornosť celého sveta a poskytol pohľad na chúlostivú situáciu miliónov utečencov vo svete."



Al-Kunúnová v pondelok odmietla nastúpiť na let z Bangkoku do Kuvajtu, kde ju čakala jej rodina, a zabarikádovala sa vo svojej izbe letiskového hotela. Žena tvrdí, že sa zriekla islamu, čo je v Saudskej Arábii trestateľné smrťou. Saudskoarabka spustila na sociálnych médiách kampaň za svoju slobodu.