VÝBUCH v reštaurácii si v Kanade vyžiadal najmenej 15 zranených

Traja zo zranených boli v kritickom stave.

Toronto 25. mája (TASR) - Výbuch v indickej reštaurácii v kanadskom meste Mississauga, ktorý si vyžiadal najmenej 15 zranených, majú na svedomí dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí odpálili bombu a vzápätí z miesta ušli. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady.



Traja zo zranených boli v kritickom stave.



Miestna polícia na sociálnej sieti Twitter uviedla, že dvaja muži vošli do reštaurácie a aktivovali svoje improvizované výbušné zariadenie. Obaja vzápätí z miesta ušli. K zodpovednosti za útok sa doposiaľ nikto neprihlásil.



Polícia tiež zverejnila na Twitteri fotografiu dvoch ľudí v tmavých mikinách, ako vchádzajú do objektu, pričom jeden z nich mal v ruke predmet.



Mississauga sa nachádza pri Ontárijskom jazere, zhruba 32 kilometrov západne od Toronta. K incidentu došlo mesiac po tom, čo útočník narazil dodávkou do davu v Toronte v rušnom čase okolo poludnia. O život vtedy prišlo desať ľudí a ďalších 15 utrpelo zranenia, píše Reuters.