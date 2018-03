Kanada vyšle do Mali vojakov a vrtuľníky

Kanadský kontingent sa tak zapojí do mierovej misie OSN v tejto západoafrickej krajine.

Montreal 17. marca (TASR) - Kanada vyšle do Mali príslušníkov svojich ozbrojených síl a vojenské vrtuľníky. Kanadský kontingent sa tak zapojí do mierovej misie OSN v tejto západoafrickej krajine. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Oficiálne vyhlásenie kanadských ozbrojených síl o nasadení v Mali, ktoré sa uskutoční na priamu výzvu OSN, by malo prísť v pondelok. Na Kanadu v súvislosti s vyslaním vojenskej jednotky do Mali už predtým naliehali Holandsko a Nemecko. Počet príslušníkov kanadských ozbrojených síl v mierových misiách OSN je v súčasnosti najnižší od roku 1956, keď sa ich Kanada začala zúčastňovať.



Misia OSN v Mali, ktorú tvorí vyše 11.000 vojakov a policajtov, má za úlohu stabilizovať túto nepokojnú západoafrickú krajinu. Vzhľadom na prítomnosť početných militantných skupín najmä na severe Mali patrí táto misia medzi najnebezpečnejšie na svete.