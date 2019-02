Kanaďania,ktorí pôsobili na Kube a záhadne ochoreli, sa súdia s vládou

Dovedna 14-členná skupina, zložená z diplomatov a ich rodinných príslušníkov, je nazad v Kanade už viac ako rok. Stále však trpí tzv. havanským syndrómom.

Ottawa 7. februára (TASR) - Kanadskí diplomati a ich rodinní príslušníci, ktorí počas svojho pôsobenia na Kube v roku 2017 začali trpieť záhadnými zdravotnými problémami, sa súdia s kanadskou vládou. Od Ottawy požadujú 28 miliónov kanadských dolárov (18,6 milióna eur) ako odškodnenie za to, že jej trvalo príliš dlho, kým ich z Kuby evakuovala a začala liečiť, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Dovedna 14-členná skupina, zložená z diplomatov a ich rodinných príslušníkov, je nazad v Kanade už viac ako rok. Stále však trpí tzv. havanským syndrómom, ako sa označuje záhadná choroba, ktorej príznaky zahŕňajú silné migrény, ako aj zrakové a sluchové poruchy.



Podľa rozhovoru, ktorý v stredu spravila kanadská verejnoprávna televízia CBC s piatimi z týchto ľudí, sa prvé príznaky záhadnej choroby začali prejavovať na jar roku 2017, Ottawe však trvalo viac než rok, kým poskytla pomoc všetkým zasiahnutým.



Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová v stredu uviedla, že bezpečnosť diplomatov bola pre Ottawu prvoradá.



"Nebudem zabiehať do podrobností, chcem však zopakovať, že som sa stretla s niektorými z týchto diplomatov, a ako som im povedala, ich zdravie a bezpečnosť je našou prioritou a majú môj úprimný súcit a záujem," povedala.



Kanada 30. januára oznámila, že v dôsledku tejto kauzy o polovicu znížila počet svojich diplomatov pôsobiacich na veľvyslanectve na Kube. K takémuto kroku pristúpila po tom, čo na Kube záhadne ochorel ďalší kanadský diplomat.



Išlo už o 14. kanadského občana na Kube, u ktorého sa od jari 2017 prejavili záhadné zdravotné problémy, okrem iného závraty, nevoľnosť či ťažkosti so sústredením. Takéto záhadné symptómy vrátane otrasu mozgu sa objavili aj u dovedna 26 amerických diplomatov. Spojené štáty v reakcii na celú kauzu stiahli z Havany viac ako polovicu svojich diplomatov a všetkých ich rodinných príslušníkov.



Ottawa informovala, že na Kube bude mať naďalej veľvyslanca a taktiež bude v plnom rozsahu poskytovať konzulárne služby. Podľa CBS by na Kube teraz malo ostať dovedna osem kanadských diplomatov.