Kanadský senát schváil použitie marihuany na rekreačné účely

Použitie marihuany na lekárske účely bolo v krajine povolené už v roku 2001. Kanada sa tak stane prvou z krajín G7, ktorá marihuanu zlegalizuje.

Toronto 20. júna (TASR) - Kanadský senát schválil v utorok návrh zákona na legalizáciu používania marihuany na rekreačné účely, informuje agentúra Reuters.



Senát hlasoval v prospech návrhu zákona napriek ostrému nesúhlasu konzervatívnych senátorov v pomere 52:29 len deň po tom, čo ho schválila aj dolná komora kanadského parlamentu. Zákonodarcovia tak otvorili cestu k úplnej legalizácii marihuany, ktorá by mala v Kanade vstúpiť do platnosti v septembri tohto roka.



Legalizácia rekreačného používania marihuany bola súčasťou úspešnej volebnej kampane liberálov kanadského premiéra Justina Trudeaua v roku 2015. "Pre naše deti bolo príliš ľahké dostať sa k marihuane - a pre zločincov profitovať. Dnes to zmeníme. Náš plán legalizovať a regulovať marihuanu práve prešiel v Senáte," napísal Trudeau na sociálnej sieti Twitter.



Zákon povoľuje jednotlivcom vo veku od 18 rokov pestovať štyri rastliny marihuany vo vlastnom domove na osobné použitie a určuje hranicu množstva držby na 30 gramov sušenej rastliny. Obsah jednej marihuanovej cigarety je podľa súdnych znalcov všeobecne zhruba od pol do jedného gramu vysušeného rastlinného materiálu.



Schválenú legislatívu ešte musí podpísať generálna guvernérka Kanady Julie Payetteová, aby sa oficiálne stal zákonom, pripomína agentúra DPA.