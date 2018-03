Ukrajinského šéfa protikorupčnej prokuratúry údajne odpočúvali

Agentúra UNIAN v utorok informovala, že šéf Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry sa chystá odstúpiť z funkcie.

Kyjev 21. marca (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) údajne odpočúval rozhovory v kancelárii šéfa Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP) Nazara Cholodnyckého. Informovala o tom v stredu agentúra UNIAN.



Táto operácia bola vykonávaná pod procesným vedením odboru Generálnej prokuratúry Ukrajiny (GPU) pre vyšetrovanie v oblastiach verejnej služby a štátneho majetku, a to v súlade so získaným súdnym rozkazom, uviedol UNIAN s odvolaním sa na zdroje internetového servera Censor.net.



Podľa týchto zdrojov má nahrávky z Cholodnyckého kancelárie k dispozícii generálny prokurátor Jurij Lucenko. Odpočúvacie zariadenie bolo údajne umiestnené v akváriu.



Predstavitelia NABU, SAP a GPU sa zatiaľ k tomuto prípadu oficiálne nevyjadrili.



UNIAN v utorok informoval, že Cholodnyckyj sa chystá odstúpiť z funkcie. Vraj o tom už informoval svojich kolegov. O dôvodoch sa ale nezmienil.



Cholodnyckyj spolu s riaditeľom NABU Artemom Sytnykom nedávno uviedli, že strácajú nádej, pokiaľ ide o skoré začatie pojednávaní prípadov vznikajúcim Najvyšším protikorupčným súdom (VAS), ktoré SAP a NABU vyšetrovali. Cholodnyckyj poukázal na to, že aj keď sa prijme zákon o VAS, táto nová inštitúcia nebude hneď fungovať - najmä kvôli problému s výberom sudcov prostredníctvom súťaží.



Okrem toho Cholodnyckyj a Sytnyk hovorili o nátlaku z vyšších miest. Sytnyk dokonca uviedol, že vládne orgány sa v druhej polovici minulého roka snažili NABU zničiť a že odpor voči vyšetrovaniu prípadov rastie každým dňom.