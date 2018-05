Kandidát na venezuelského prezidenta požaduje boj proti Madurovi

Súčasný venezuelský prezident Nicolás Maduro sa bude vo voľbách usilovať o znovuzvolenie na roky 2019-2025. Jeho víťazstvo je považované za vopred isté.

Caracas 12. mája (TASR) - Približne týždeň pred prezidentskými voľbami vo Venezuele vyzval opozičný kandidát Henri Falcón všetkých odporcov súčasnej vlády, aby spoločne vzdorovali socialistickému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Počas vystúpenia pred študentmi v regióne Carabobo varoval, že by mohlo ísť o "posledné demokratické voľby vo Venezuele", informovala v noci na sobotu agentúra DPA.



Najvýznamnejšia opozičná koalícia Okrúhly stôl demokratickej jednoty (MUD) už dávnejšie avizovala, že voľby naplánované na 20. mája bude bojkotovať. Ako však upozornil Falcón, "nie sú to hocijaké voľby - nejde v nich o nejakého človeka, ale o osud národa."



Súčasný venezuelský prezident Nicolás Maduro sa bude vo voľbách usilovať o znovuzvolenie na roky 2019-2025. Jeho víťazstvo je považované za vopred isté, a to i napriek vážnej ekonomickej a politickej kríze vo Venezuele. Početní predstavitelia opozície sú vo väzení alebo majú inak znemožnené zapojiť sa do volieb.



Mnohé štáty a organizácie už oznámili, že výsledky volieb vo Venezuele neuznajú.