Kandidáti volieb do moskovskej Dumy budú známi okolo 20. augusta

Moskva 5. augusta (TASR) - Definitívny zoznam kandidátov volieb do Moskovskej mestskej dumy bude zverejnený po preskúmaní všetkých sťažností a odvolaní. Predseda komisie Valentin Gorbunov očakáva, že sa tak stane okolo 20. augusta. Komunálne voľby sa budú konať 8. septembra.



Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy Gorbunov vyslovil súčasne predpoklad, že mnohí z nezaregistrovaných kandidátov za opozíciu sa v skutočnosti nechcú dostať do moskovskej dumy. Voľby do moskovského parlamentu sú podľa neho pre opozíciu v skutočnosti potrebné "na zábeh technológií pred voľbami do Štátnej dumy v roku 2021".



"Je to akási príprava na boj za zrušenie zberu podpisov (potenciálnych podporovateľov kandidátov)", domnieva sa Gorbunov.



Moskovská volebná komisia v júli zverejnila svoje rozhodnutie o odmietnutí žiadostí o registráciu, ktoré podali viacerí nezávislí kandidáti uchádzajúci sa o post poslanca Moskovskej mestskej dumy. Vysvetlila pritom, že ich ako kandidátov nezaregistrovala kvôli údajným "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch - komisia tvrdí, že títo uchádzači predložili viac neplatných podpisov potenciálnych podporovateľov, ako umožňuje zákon. V podpisových hárkoch boli údajne aj podpisy ľudí nebývajúcich v danom volebnom obvode, či "mŕtve duše" - medzičasom už nežijúci ľudia.



Odmietnutí kandidáti však tvrdia, že volebná komisia ich oficiálne nezaregistrovala z politických dôvodov. Proti jej rozhodnutiu sa odvolali a domáhajú sa spravodlivých volieb.



Rozhodnutie mestskej volebnej komisie malo za následok protestné zhromaždenia, ktoré sa v Moskve konajú od 14. júla. Počas poslednej akcie uplynulú sobotu bolo políciou a národnou gardou zadržaných 1001 ľudí.



Predsedníčka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová vyhlásila, že demonštrácie nezmenia rozhodnutie úradov ohľadom vylúčenia časti kandidátov z volebného boja.