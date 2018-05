Kandidátkou na úrad katalánskeho premiéra by mohla byť Elsa Artadiová

Nový premiér musí byť zvolený do 22. mája, inak budú v Katalánsku automaticky vypísané nové voľby.

Barcelona 2. mája (TASR) - Republikánska ľavica Katalánska (ERC) odobrila Elsu Artadiovú ako možnú spoločnú kandidátku katalánskych secesionistov na úrad predsedu regionálnej vlády.



Informoval o tom v stredu katalánsky denník La Vanguardia s tým, že Artadiovej deklaroval svoju "plnú podporu" aj väznený katalánsky vodca Jordi Sánchez. Ten bol na túto funkciu nominovaný už dvakrát, ale vzhľadom na to, že sa nachádza vo väzení, hlasovanie o jeho kandidatúre v katalánskom parlamente nebolo možné.



Katalánsky denník poznamenal, že rozhodujúce slovo o kandidatúre Artadiovej bude mať katalánsky líder Carles Puigdemont, za ktorého pravú ruku je Artadiová považovaná.



Podľa agentúry CNA Puigdemont na sobotu do Berlína zvolal poslancov svojej strany Spoločne pre Katalánsko (JUNTSxCAT), aby rokovali o osobe nového predsedu katalánskej vlády.



Nový premiér musí byť zvolený do 22. mája, inak budú v Katalánsku automaticky vypísané nové voľby.



CNA poznamenala, že strana Spoločne pre Katalánsko a najmä jej vodca Puigdemont by preto mali predstaviť kandidáta, ktorý nie je súdne vyšetrovaný za presadzovanie nezávislosti regiónu. Doteraz totiž kvôli tomu zlyhali štyri pokusy o zvolenie nového katalánskeho premiéra.



Elsa Artadiová je rodáčka z Barcelony. Vlani v decembri sa prvýkrát stala poslankyňou katalánskeho parlamentu. Predtým dva roky pracovala v úrade katalánskej vlády ako hlavná koordinátorka medzi ministerstvami.



Artadiová je absolventkou ekonómie univerzity v Barcelone a má doktorát z Harvardu. V rokoch 2006-11 vyučovala na univerzite v Miláne. Nie je v tridsiatke separatistických politikov a aktivistov, ktorých španielska justícia vyšetruje kvôli snahám o nezávislosť Katalánska.