Maďarskí socialisti pošlú do eurovolieb svojho predsedu B. Tótha

Budapešť 16. februára (TASR) - Lídrom kandidátky Maďarskej socialistickej strany (MSZP) do májových volieb do Európskeho parlamentu (EP) bude predseda MSZP Bertalan Tóth. Podľa tlačovej agentúry MTI o tom v sobotu v Budapešti rozhodli delegáti zjazdu MSZP.



Za Tótha hlasovalo 72 percent delegátov. "Schválená kandidátka nie je ešte definitívna, pretože očakávame, že sa k nej pripoja aj iné opozičné strany a nie je vylúčené v prípade potreby aj odstúpenie kandidátov," povedal predseda MSZP po voľbách.



"Predseda vlády Viktor Orbán a jeho krajne pravicoví priatelia chcú po vlastnom národe spôsobiť rozkol aj v európskom spoločenstve," upozornil Tóth, podľa ktorého voľby do EP sú preto veľmi dôležité.



Hosťom zjazdu bol prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, ktorý je zároveň lídrom kandidátky Strany európskych socialistov (PES) pre voľby do EP. V prejave zdôraznil, že v Európskej únii sú potrebné spravodlivé mzdy a zlikvidovanie rozdielov medzi mzdami mužov a žien.



Timmermans maďarským socialistom odporučil, aby sa postavili na stranu mladých ľudí, a vytvorili im také podmienky, aby za prácou neodchádzali zo svojej vlasti.



Podpredseda EK kritizoval Orbánov akčný program na ochranu rodiny, ktorý je postavený na pôžičkách a daňových úľavách. Povedal, že viac detí sa bude rodiť vtedy, ak bude lepšie vzdelávanie a lepší systém starostlivosti o deti. Maďarom odporučil vlastenectvo namiesto nacionalizmu a o voľbách do EP povedal, že sa v nich bude rozhodovať o tom, či sa bude budovať Európa založená na solidarite.



"Maďarskí socialisti spečatia svoje spojenectvo s prvým mužom Sorosovho zoznamu," reagovala v piatok vládna strana Fidesz na pozvanie Timmermansa na zjazd MSZP.



