Kandidátom na funkciu predsedu katalánskej vlády je opäť Jordi Sánchez

Barcelona 7. apríla (TASR) - Väznený katalánsky politik Jordi Sánchez je opäť kandidátom na funkciu predsedu katalánskej vlády. Informoval o tom v sobotu vo svojom tweete predseda katalánskeho parlamentu Roger Torrent.



Podľa rozhlasovej stanice Europe 1 Torrent vysvetlil, že spomedzi všetkých možných kandidátov má práve Sánchez najväčšiu podporu. Sánchezova kandidatúra vzišla z posledného kola konzultácií predstaviteľov politických strán, ktoré majú zastúpenie v katalánskom parlamente.



Post predsedu katalánskej vlády je už tretí mesiac neobsadený. Posledný pokus o zvolenie premiéra sa v katalánskom parlamente odohral koncom marca. Poslanci mali vtedy hlasovať o návrhu, aby sa premiérom stal Sánchez.



Sánchez však svoju kandidatúru stiahol. Ako vtedy vysvetlil Torrent, stalo sa tak v záujme čo najrýchlejšieho utvorenia novej katalánskej vlády.



Sánchezova kandidatúra bola a naďalej je problematická, vzhľadom na to, že je ešte stále vo vyšetrovacej väzbe v Madride; v marci sa preto nemohol v katalánskom parlamente zúčastniť na rozprave a hlasovaní o svojej kandidatúre. Osobná prítomnosť kandidáta je podľa Madridu nutná, aby bola voľba legitímna.



Jordi Sánchez bol vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia zo vzbury súvisiaceho s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017. Vtedy okrem iného došlo k zablokovaniu vchodov do budovy, kde Občianska garda práve robila raziu v súvislosti s pripravovaným referendom o nezávislosti Katalánska.



Separatistické strany sa so žiadosťou kandidovať za predsedu katalánskej vlády obrátili na Sáncheza po tom, ako sa vzdali snahy o znovuzvolenie katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý vlani v októbri ušiel do Belgicka.



Sánchez je predsedom vplyvného Katalánskeho národného zhromaždenia (ANC), ktoré stálo pri zrode hnutia za nezávislosť Katalánska.