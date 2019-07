Kapitánka lode Sea-Watch odcestovala z Talianska do rodného Nemecka

Hovorkyňa Sea-Watch uviedla, že Racketeová neskôr plánuje z Nemecka odcestovať na iné miesto; neuviedla však ďalšie podrobnosti.

Rím 19. júla (TASR) - Kapitánka nemeckej záchranárskej lode Sea-Watch 3 Carola Racketeová odcestovala z Talianska do rodného Nemecka. Oznámila to v piatok humanitárna organizácia Sea-Watch, píše agentúra DPA.



Hovorkyňa Sea-Watch uviedla, že Racketeová neskôr plánuje z Nemecka odcestovať na iné miesto; neuviedla však ďalšie podrobnosti.



Ešte pred zverejnením informácií, že Racketeová z Talianska odišla, taliansky minister vnútra Matteo Salvini napísal na Twitteri: "Nemôžem sa dočkať toho, kedy bude táto nemecká komunistka poslaná domov." Racketeová na Salviniho, ktorý ju okrem iného nazval "zločineckou kapitánkou", minulý týždeň podala žalobu za ohováranie a navádzanie na trestnú činnosť.



Racketeová sa vo štvrtok v meste Agrigento zúčastnila niekoľkohodinového vypočúvania na prokuratúre pre obvinenia z napomáhania nelegálnemu prisťahovalectvu a kladenia odporu polícii. Z domáceho väzenia ju prepustili 2. júla na základe verdiktu, ktorý vyniesla sudkyňa v Agrigente. Prokuratúra však proti tomuto rozsudku v stredu podala odvolanie na kasačný súd v Ríme.



Loď Sea-Watch 3 riadená Racketeovou vyzdvihla v júni pri pobreží Líbye 53 migrantov. Talianske orgány neskôr umožnili vylodenie 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. Loď vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa.