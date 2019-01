Karavána migrantov z Hondurasu vstúpila na mexické územie

Migranti opustili Honduras v pondelok s cieľom dostať sa do tisíce kilometrov vzdialených Spojených štátov. Spočiatku ich bolo len približne 600, ale po ceste sa k nim pridali ďalší.

Mexiko 18. januára (TASR) - Približne 2000 stredoamerických migrantov smerujúcich do USA prekročilo v piatok hranicu medzi Guatemalou a Mexikom. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na informácie mexických médií.



Mexická vláda ponúkla migrantom z "karavány" humanitárne víza umožňujúce až ročný legálny pobyt v krajine. Približne polovica z nich ponuku prijala a požiadala o víza v meste Ciudad Hidalgo neďaleko hraníc s Guatemalou.



Ostatní vízovú registráciu odmietli a pokračovali v ceste na sever k približne 40 kilometrov vzdialenému mexickému mestu Tapachula.



Americký prezident Donald Trump využil postup tejto ďalšej veľkej skupiny migrantov k hraniciam USA ako argument v aktuálnom spore s demokratmi o výstavbu múru na hraniciach s Mexikom. Podľa Trumpa môže vstupu takýchto karaván do USA zabrániť len pohraničný múr.



Smerom k hraniciam Spojených štátov sa v októbri zo stredoamerických krajín vydalo v rôznych skupinách okolo 9000 ľudí. Veľká časť z nich ostala v mexickom meste Tijuana ležiacom blízko hraníc s USA. Starosta Tijuany v novembri v tejto súvislosti vyhlásil stav humanitárnej krízy.